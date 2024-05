Sversamento nell'aiuola di Corso Umberto, l'autore sanzionato dalle Guardie ecologiche

TERMOLI. Trecento euro di multa e ripristino dei luoghi.

Le guardie ecologiche del Congeav hanno sanzionato subito il titolare dell'impresa edile che ha colmato con scarti e inerti l'aiuola di corso Umberto, grazie alla pubblicazione che abbiamo fatto stamani e che è stata attenzionata dalle autorità competenti, per merito di chi ce l'ha segnalata, ossia il comitato Più Alberti, che ringraziamo.

Un episodio che desta sinceramente sgomento, anche se pare sia stato spiegato come un fatto accidentale e non volontario, ma ciò non cambia la sostanza, perché chi sbaglia, anzi "sporca" paga.

Soprattutto, in una strada così centrale, come quella in cui è intervenuto il Congeav.

Un'occasione che vogliamo sfruttare per ribadire come al di là di tutte le invocazioni che si fanno rispetto a progetti, programmi e candidature, di varia estrazione politica o civica, è il cittadino singolo la prima cellula di una comunità sana, evitiamo di deturpare il nostro territorio, salvo poi additare a chi di dovere, così non funziona. Si può esigere il rispetto dando l'esempio, non calpestandolo.

