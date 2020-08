Blitz della Capitaneria contro i furbetti dell'arenile, sequestrate decine di ombrelloni

TERMOLI. Non c'è due senza tre. Terza volta di fila che ci occupiamo degli ombrelloni lasciati di notte legati ai paletti nelle prime file della spiaggia libera, quelle più ambite.

A riguardo la Capitaneria di Porto, ribadendo i contenuti dell'ordinanza regionale, aveva diffuso una nota di chiarimento.

Ciononostante, è continuato nel tempo e ormai siamo quasi a 3/4 della stagione estiva già alle spalle, il comportamento di chi preferiva non curarsi delle regole, imponendo, di fatto, ai militari della Guardia costiera di intervenire.

Così è stato e nelle scorse ore sono stati una quarantina gli ombrelloni rimossi e sequestrati dalla Capitaneria di Porto, tutti sul litorale Nord.

Stamani, all'arrivo sulla spiaggia libera l'amara sorpresa e c'è chi ha chiesto lumi agli steward presenti sull'arenile.

Chiunque li rivolesse indietro dovrà ora pagare una sanzione alla Regione Molise.

Riproponiamo la nota di chiarimento sugli ombreggi.

"A precisazione delle disposizioni impartite con Ordinanza Balneare n. 01/2020 della Regione Molise ed in relazione al divieto di abbandonare/lasciare attrezzature da mare sulle spiagge libere è stato espressamente chiarito che: è consentito far permanere gli ombrelloni e/o identificativi simili (paletti) sugli arenili liberi ai fini di assicurare e agevolare il distanziamento sociale previsto dalle attuali norme per il contrasto all’epidemia da Covid-19; non è, invece, consentito lasciare attrezzature da spiaggia quali lettini, sdraio, sedie e simili.



Inoltre, per quanto riguarda le aree libere in genere occorre, rifarsi a quanto previsto da ciascun Comune nei propri Piani comunali per la gestione delle attività balneari sui tratti di spiaggia libera durante lo stato di emergenza da Covid-19.

Al riguardo per quanto concerne il Comune di Termoli il predetto piano prevede la possibilità di installare paletti di posizionamento degli ombrelloni, nel rispetto delle distanze previste, sulle spiagge libere prospicienti ad unità immobiliari residenziali private e /o attività commerciali. Mentre, il Comune di Montenero di Bisaccia ha consentito l’istallazione degli ombreggi nelle aree libere prospicienti attività turistico-commerciali a tal fine individuate e previa comunicazione da farsi allo stesso Comune di riferimento".