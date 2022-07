Sky bet, l’azienda inglese che propone gioco sostenibile

Sky bet, recensione di un bookmaker sostenibile

Attenzione ai dipendenti, alle pari opportunità alla sostenibilità, ecco alcune delle caratteristiche dell’azienda inglese presente in Italia con Pokerstars Sport.

Il panorama delle scommesse online in Italia è molto competitivo, i brand italiani infatti dividono il mercato con più grandi operatori internazionali. Tra questi c’è Sky Bet, importante compagnia inglese parte di Sky betting & Gaming del gruppo Flutter Entertainment.

L’appassionato di scommesse alla ricerca di quote su Skybet live, o del sito di Sky Bet Italia, però potrebbe avere qualche difficoltà nel trovarlo. Infatti questo operatore nel nostro paese, in Austria e Germania si propone con il nome PokerStars Sports. Come si legge in questa recensione, il bookmaker offre tante opportunità di divertimento, con ottime quote su tutti gli sport. I nuovi iscritti troveranno Sky Bet, bonus interessanti sulle prime scommesse, bonus multipla e tornei con classifica.

Il lato buono del betting

Con sede a Leeds, nel Regno Unito e circa 850 dipendenti, Sky Betting & Gaming si piazza al 29° posto delle migliori aziende in cui lavorare in UK. Un riconoscimento, il Glassdoor Employees, assegnato nel 2022 grazie ai voti spontanei degli impiegati. L’attenzione all’ambiente lavorativo è uno dei fattori distintivi delle politiche aziendali. A testimoniarlo gli eventi dedicati alla valorizzazione delle risorse umane, come “Tech her Word for IT”. Una manifestazione che mette al centro le donne e il loro lavoro in un’industria tecnologica ancora dominata dagli uomini.

Un segno distintivo di questa realtà è anche l’attenzione al sociale con le diverse attività messe in campo su più fronti. Tra queste possiamo citare la raccolta fondi per supportare le persone affette da linfoma. O la partnership di beneficenza ufficiale per il 2022 con Support Dogs. Si tratta di un ente che si occupa dell’addestramento di cani che offrono assistenza a persone affette da diversi tipi di patologie.

Valutando l’impegno al di fuori del suo core business, su Sky bet, una recensione positiva è d’obbligo. Un chiaro esempio di come le aziende che operano nel gaming e che mirano al successo debbano avere ben chiaro nella loro vision l’aspetto della sostenibilità e l’attenzione alle persone.

L’offerta di Sky Bet italia

In Italia Sky Bet è accessibile ai giocatori attraverso il portale Pokerstars Sports, che propone scommesse sportive. Inoltre l’azienda si propone anche con la piattaforma dedicata al poker e quella per il casinò. La Flutter Entertainment, a cui appartiene il marchio Sky Bet, è una società quotata alla Borsa di Londra, nell'indice FTSE 100. L’azienda è presente in diversi mercati regolamentati e ha una licenza per l’Italia dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

La proposta di scommesse comprende la sezione Sky bet live e quote su tutti gli sport, da quelli più popolari a quelli minori. Per chi ama giocare da smartphone, a disposizione Sky Bet mobile con due applicazioni da scaricare direttamente dal sito per dispositivi iOS e Android.

L’impegno per il gioco responsabile

Skybet, anche attraverso il brand Pokerstars, è molto attivo sul versante del gioco responsabile e mira alla tutela dei giocatori attraverso diversi elementi. A partire dagli gli strumenti di auto esclusione dal gioco, o le sezioni informative, come la guida al gioco responsabile e quella per l’individuazione dei rischi. Il sito offre anche la possibilità di impostare dei limiti per aiutare i giocatori a divertirsi in modo responsabile. Questi comprendono dei limiti per i depositi settimanali, limiti di buy-in che permettono di stabilire cifre massime nei tornei e cash games e anche limiti per i vari tavoli.

Inoltre offre anche un collegamento diretto a Gambling Therapy, associazione che si occupa proprio delle problematiche legate al gioco. Insomma Sky Bet, si propone come un’azienda che ha una visione orientata al futuro e all’innovazione nel settore del gioco. Con una forte attenzione all’impatto sociale e ambientale delle attività di gioco, ma anche orientata alla sostenibilità e alle azioni positive nel mondo reale.

Ricordiamo che in Italia il gioco d’azzardo online è legale ed è regolamentato dall’ADM. I giocatori che desiderano divertirsi con le scommesse online possono registrarsi a uno dei siti di gioco con regolare licenza, solo se maggiorenni. Le scommesse sportive e gli altri giochi d’azzardo online saranno disponibili solo dopo la verifica e la convalida del conto di gioco.

Galleria fotografica