Il pesce luna spiaggiato a Termoli

TERMOLI. Ricordate il pesce luna finito nelle reti di un peschereccio termolese alcune settimane fa? Beh, non è l'unico, come ci mostra una coppia di turisti umbri, di Narni, che oggi pomeriggio si è imbattuta in un grosso esemplare spiaggiato sull'arenile, all'altezza del camping Azzurra.

