A proposito degli atti vandalici

TERMOLI. Atti vandalici sulla passerella di Rio Vivo, danni per migliaia di euro: un lettore commenta la notizia: «Per quello che possa valere, questa passerella sicuramente sarà stata fatta per migliorare la vita degli umani e le condizioni d'uso di quel tratto di costa, e sono stati spesi soldi pubblici per realizzarla nel migliore dei modi e non è assolutamente accettabile e approvabile quando gli umani a cui è destinata la miglioria non approvandola la distruggano.

Ma una domanda vorrei porla a tutti, quando si fa un progetto destinato all'ambiente intero, compresi tutti gli esseri umani che ne dovrebbero usufruire, viene fatto rispettandoli tutti?»