Veicoli buttati in mezzo alla strada, «L'azione dei vandali è incommentabile»

TERMOLI. Ci scrive Marco, vittima dell'atto di vandalismo avvenuto nella notte fra domenica e lunedì in viale Trieste, che racconta la sua amarezza e precisa di aver denunciato il fatto. «In riferimento all'articolo da voi pubblicato il 12 agosto, in qualità di parte lesa volevo esporre che l'azione di tali persone è a dir poco incommentabile. I mezzi danneggiati durante la scorsa notte sono stati acquistati con lavoro, rinunce e sacrifici e non meritano assolutamente di essere rovinati in tale pietosa maniera.

È stata appena esposta regolare denuncia con l'accusa di atti vandalici, danneggiamento ed atti volti a creare pericolo ed intralcio per la circolazione stradale. Le autorità del commissariato di Termoli hanno aperto le indagini e visioneranno ed analizzeranno minuziosamente le immagini delle telecamere per il controllo della città presenti sul ponte della ferrovia che hanno immortalato gli attimi esatti di tali vandalismi in modo che i responsabili siano assicurati alla giustizia e puniti».