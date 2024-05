«Liste d'attesa a Fuori dal coro», Greco: lo denuncio da tempo

TERMOLI. «Guardate coi vostri occhi», l'invito relativo al servizio-inchiesta di ieri sera trasmesso su Rete 4 nella trasmissione "Fuori dal coro" è venuto dal consigliere regionale del M5S, Andrea Greco.

«Se paghi hai diritto a curarti anche tra due giorni. Se non paghi devi aspettare un anno. È tutto tristemente reale, come denuncio nelle istituzioni da anni e come si vede chiaramente in questo servizio di 'Fuori dal coro', senza che nessuno possa dire il contrario o accusarmi di disfattismo.

Nei giorni scorsi in Consiglio regionale è stata approvata una proposta a mia prima firma per eliminare proprio questo sistema malato.

Domani ne parliamo in diretta su questa pagina. Ci sono tante altre cose che dovete sapere. Potete starne certi: noi non ci fermeremo!»