Estate termolese, ci sarà anche Achille Lauro

TERMOLI. Il calendario dell'estate termolese 2024 prende forma. Dopo l'anteprima delle date di Cristiano De Andrè il prossimo 13 luglio e Mario Biondi il 6 agosto al Teatro Verde, arriva al Termoli summer fest, all'Arena del Mare, anche uno dei cantanti più eclettici del panorama musicale italiano, Achille Lauro.

Achille Lauro annuncia oggi sei nuovi appuntamenti dal vivo dell’“Achille Lauro Summer Fest - A RAVE BEFORE L’ILIADE” la nuova e incandescente leg estiva con special guest Boss Doms, che partirà a fine maggio e proseguirà per tutta l’estate arrivando anche a Termoli, Grado, Sordevolo, Iglesias, Pagliare del Tronto e Trento. Un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a tuttǝ, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini che toccherà numerose location e festival italiani in attesa dei due eventi unici già annunciati a inizio anno “RAGAZZI MADRE - L’ILIADE” IL LIVE in autunno a Milano e Roma.

Achille Lauro Summer Fest - A RAVE BEFORE L’ILIADE partirà con i primi appuntamenti il 30 maggio da Cortona (AR) – Cortona Comics, il 29 giugno a Termoli (CB) – Arena del Mare 45°15°, il 13 luglio a Brescia – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte per proseguire poi il 19 luglio a Mirano (VE) – Mirano Summer Festival, il 23 luglio a Grado (GO) – Parco delle Rose, il 26 luglio a Sordevolo (BI) – Anfiteatro Giovanni Paolo II, il 1 agosto a Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival, Parco Gondar, il 3 agosto a Iglesias (SU) – Iglesias Summer Wave, il 9 agosto a Pagliare del Tronto (AP) – Summer Concert, il 12 agosto a Baia Domizia (CE) – Summer Festival, Arena dei Pini, il 14 agosto a Cattolica – Arena della Regina, il 16 agosto a Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival, Castello Pasquini, il 17 agosto a Forte dei Marmi (LU) - Villa Bertelli Live, il 21 agosto a Corigliano-Rossano (CS) – Anfiteatro De Rosis, il 23 agosto a Catania – Sotto Il Vulcano Fest, Villa Bellini, il 24 agosto a Palermo – Dream Pop Festival, Teatro di Verdura, il 2 settembre a Vicenza – Vicenza In Festival, Piazza dei Signori, per chiudere il 7 settembre a Trento – Trentino Music Arena, Ragazzi in Festa.

Sull’onda di questo incredibile rave l’autunno inizierà poi con “RAGAZZI MADRE - L’ILIADE” IL LIVE i due show unici previsti il 4 ottobre al Forum di Milano e il 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Reduce dal successo di Ragazzi Madre – L’Iliade il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video e dopo mesi in testa alle classifiche con Stupidi Ragazzi (Elektra Records / Warner Music Italy), l’ultimo singolo dal sound avanguardista che ha legato grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban, Achille Lauro quest’estate è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per celebrare tutti gli album che lo hanno reso da icona trap a poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo.

I live sono organizzati e prodotti da Friends & Partners, i biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.