Libertà di movimento, la piazza si trasforma in arena per pattinare e giocare a hockey

TERMOLI. Una domenica pomeriggio da trascorrere sulle rotelle, quella di oggi, grazie al "Roller Day", la manifestazione promossa dalla Fisr, la Federazione italiana degli sport rotellistici, che come abbiamo avuto modo di precisare in sede di presentazione, ha vissuto poche settimane fa i "World Skate Games".

Avrebbe dovuto avere luogo il 22 settembre, poi rinviata causa maltempo, contestualizzata proprio durante la manifestazione multi-disciplinare, che in quella data aveva gli eventi di chiusura.

Entusiasmo e divertimento in piazza Monumento, grazie ai ragazzi della società sportiva Kemarin Hockey e Pattinaggio, che hanno colonizzato in modo frizzante e dinamico il centro della città, allestendo campi e liberando l'energia e la voglia di movimento dei giovani.

Pattinare è sempre stata una pratica incline alla libertà, lo ricordiamo noi stessi, quand'eravamo ragazzi, ormai decenni fa. Ora attrezzature, materiali, protezioni, le stesse discipline si sono evolute, sin dall'introduzione dei pattini inline, che hanno fatto perdere un po' di vista il primato detenuto dagli atleti azzurri, ma non troppo. Nel frattempo sono nati tanti sport nuovi, anche se Hockey e Pattinaggio, quelli oggi al centro dell'iniziativa, ne rappresentano un classico evergreen, al di là dei passi in avanti compiuti nei canoni che abbiamo elencato prima. Per questo, vedere decine di bambini e adolescenti alle prese coi bastoni, i caschi e le "rotelle" è stato un momento positivo, fuori dalla cosiddetta vita virtuale e digitale.

Un evento sostenuto da Anci, Fondazione SportCity e dipartimento per lo Sport di Palazzo Chigi, che si svolge in numerose località italiane, oltre che dal Comune di Termoli e appunto la Kemarin.

