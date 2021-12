Tifosi a raccolta al PalaSabetta: Italiangas Air Termoli a caccia del primo successo

TERMOLI. Tifosi del basket termolese chiamati a raccolta dal presidente dell’Italiangas Air Termoli Manrico Pitardi, nell’intervista che ci ha concesso giorni fa .

La crisi della settima sconfitta su sette è stata superata ora si dovrà per forza di cose cambiare registro o almeno si spera.

Il brutto momento che sta attraversando la squadra sta per finire, magari a cominciare da stasera, visto che l’avversario che approda al PalaSabetta dalle 18 non se la sta passando certamente meglio. La Teate Basket ha 2 punti in classifica contro lo zero degli adriatici. Da rimediare una serie di circostanze negative che negli ultimi anni nessuno tra dirigenti, coach, giocatori ed esterni aveva mai avuto modo di vedere tutte assieme.

Fondamentale sarà l’apporto del pubblico, vero sesto uomo sul parquet di casa.