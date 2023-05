L'abbraccio dei tifosi dopo il trionfo giallorosso a Vasto e ora si guarda al futuro

L'impresa giallorossa a Vasto: l'omaggio ai tifosi, il rientro e la festa

TERMOLI. «La vittoria è meritata perché ci abbiamo creduto, ma non solo in questa partita, ma dall’inizio e ringrazio i tifosi. La più bella vittoria che ci ha potuto regalare la squadra», sono le parole raccolte da Michele Trombetta, ieri prestato alla telecronaca allo stadio Aragona, intervistando il direttore generale Giovanni Guadagnuolo.





Enorme la soddisfazione della piazza giallorossa. L'incredibile impresa compiuta ieri pomeriggio allo stadio Aragona di Vasto, in un epico derby dell'Adriatico, spareggio del dentro o fuori in serie D, ha aggiunto un episodio storico alla rivalità consolidate tra le due città.





Segnare il gol della vittoria, in rimonta, in zona Cesarini, ha fatto esplodere di gioia i tifosi giunti da Termoli, sia i 200 che hanno potuto presenziare sugli spalti, che chi si è recato a sostenere la squadra dall'esterno del campo sportivo comunale.





Un epilogo sportivamente drammatico, con la Vastese 1902 che ha cullato il sogno della permanenza in serie D fino al 47esimo del secondo tempo, poiché le bastava anche un pareggio, invece, pur andando sotto quando mancava mezz'ora al termine, il Termoli calcio 1920 ha tirato fuori l'orgoglio e due gol, che raramente avevamo visto nel torneo sino a ieri, per realizzare questo trionfo.





A fine match festeggiamenti assoluti fino al rientro in città e le interviste di rito ai protagonisti, dirigenti e allenatori, che hanno lavorato per conseguire proprio all'ultimo la salvezza e ora si ripartirà di slancio per una programmazione che sappia dare frutti non così tardivi.

