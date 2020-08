TERMOLI. Dopo il pezzo sulla rasatura del terreno di gioco (LEGGI) ieri siamo andati al campo per il primo allenamento della nuova stagione agonistica del Calcio Termoli 1920, in attesa di sapere se e quando prenderà ufficialmente il via il campionato di Eccellenza, per ora sappiamo solo che all’inizio del mese di Settembre prenderà il via la Coppa Italia Regionale.

Ma oggi non vogliamo parlare nello specifico della squadra che attualmente si sta componendo nei suoi effettivi, alcuni giocatori sono già a disposizione del nuovo Mister Gianluca Scanzano, figura esperta di queste categorie: certo, di lavoro da fare ce n’è, ma pensiamo davvero che, oggi, nel calcio Termoli fc 1920, come abbiamo già avuto modo di constatare negli ultimi giorni, si riesca finalmente a scorgere una parvenza di progetto e di squadra. Non più vista come una sorta di Armata Brancaleone dove c’era un presidente uno e trino, Marco Castelluccio che, lasciato solo e abbandonato, sosteneva da solo il peso di una gestione di società di Eccellenza Molisana dove svolgeva i ruoli di Presidente, direttore sportivo, segretario, magazziniere, addetto alla vendita biglietti e, qualche volta, anche speaker dello stadio per annunciare le formazioni. Va da se che questa era una situazione al limite del grottesco e che non avrebbe avuto, per forza di cose, una vita lunga.

Bene, quest’anno finalmente, già il fatto che prima di ogni altra cosa si è voluto cominciare dalle fondamenta, come logica insegna quando si deve costruire una nuova casa, è un ottimo segnale e senza dubbio un buon inizio. Sapere che sta nascendo qualcosa di veramente nuovo e interessante ci fa ben sperare. Oggi è già chiaro che esiste un presidente, Marco Castelluccio, un Presidente Onorario il Dr. Alberto Montano (la sua non è solo una carica onorifica senza specifiche competenze perché avrà compiti importanti in società) come emerso dalla recente intervista apparsa su TermolIOnLine (LEGGI). Esistono poi le figure altresì molto importanti del direttore generale che, in pratica, è l’organo pulsante di ogni società, posto ricoperto da Pino De Palo, del responsabile delle attività della società di cui si occupa l’avvocato Carlo Jacovitti, del team Manager Dario Francano e, udite udite, del segretario storico per tutto il calcio dilettantistico non solo Abruzzese-Molisano, ma oseremo dire quasi a livello nazionale, come Franco Nardecchia.

Se non è un segnale di buonissime intenzioni questo, allora chiudiamo baracca e burattini e facciamo altro. La squadra, parlandone con il tridente di punta Castelluccio-De Palo-Nardecchia e come impone il blasone della città, proverà a vincere il campionato, ammesso che il Covid permetterà di disputarlo. Tuttavia, come giustamente hanno sottolineato i tre dirigenti, si partirà con le intenzioni di mettere in piedi un discorso impostato sui giovani anche e soprattutto talentuosi: certo è che, a fianco degli stessi giovani, dovranno esserci anche figure che hanno alle loro spalle un certo margine di esperienza e che possano guidarli in campo. Il calcio insegna che solo con profili giovani a tutti i livelli è difficile raggiungere certi obiettivi.

E loro stanno tentando di fare questo, consapevoli che l’impegno - o se preferite la sfida – che li attende non è facile da superare. E poi c’è anche un carico da 90 che non è di poco conto, quello che in questo loro progetto positivo e allo stesso tempo anche giustamente ambizioso: devono riconquistare la fiducia di una piazza che, negli ultimi anni, ha conosciuto solo cocenti delusioni. Finché la loro passione ha retto, seguivano le partite allo stadio poi, quando non ce l’hanno fatta più, hanno definitivamente abbandonato al proprio destino sia la squadra che la società, lasciando, ogni domenica, i gradoni del Cannarsa desolatamente vuoti. Ecco questa forse è la prima sfida da vincere e, se possiamo esprimere un primo sommario giudizio, possiamo dire che è estremamente positivo quello che in questo momento stanno facendo i dirigenti di questa nuova società e che, da parte della tifoseria, meriterebbero sicuramente un po’ di fiducia.

Sappiamo che, dopo tutto quello che hanno subito - umiliazioni e altro - è difficile, ma mai si comincia e mai si metterà fine a tutto questo e pensiamo che, almeno oggi che ci sono buone intenzioni, si potrebbe cominciare a rimuovere qualche ostacolo perché Termoli ha bisogno della valvola di sfogo del calcio, così come il calcio Termoli ha bisogno del 12° Uomo in campo, che al Cannarsa è sempre stato decisivo.