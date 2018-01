Festa invernale del giovane calciatore: circa 200 bambini per le due tappe di isernia

ISERNIA. Nei giorni scorsi il Palazzetto dello sport di Isernia ha ospitato la seconda e la terza tappa della Festa del Giovane Calciatore (edizione invernale della manifestazione di calcio riservata alla categoria “piccoli amici” e “primi calci”). La manifestazione è stata organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, presieduto dal Coordinatore Federale regionale dott. Gianfranco Piano, in collaborazione con le Delegazioni Provinciali della Federazione Italiana Giuoco Calcio Lnd del Molise.

Sono stati protagonisti dell’evento circa 200 bambini in rappresentanza di dieci società: Boys Roccaravindola, San Leucio, Pro Calcio Junior, Fraterna Soccer School, Olympia Agnonese, Isernia Futsal Academy, Olimpic Isernia, Comprensorio Vairano, Football Venafro, Rufrae Presenzano. I bambini presenti si sono affrontati in mini incontri di calcio, cinque contro cinque (con sostituzioni “volanti”), su campi di dimensioni ridotte, e con un tempo di gioco della durata di dieci minuti ciascuno con rotazione tra le squadre.

A fare gli onori di casa, in rappresentanza dell’amministrazione pentra, la consigliera comunale e delegata provinciale Coni Elisabetta Lancellotta, mentre lo staff in campo per Settore Giovanile e Scolastico/Lnd, sotto l’organizzazione del Delegato all’Attività di Base prof. Gianfranco Mastrogiacomo, era composto da Rossi, Castaldi, Forte, Guglielmi e Matticoli e Ciarlariello speaker e animatore della manifestazione, presente anche il dott. Calabrese della Croce Blu per l’assistenza sanitaria. Il prossimo e ultimo appuntamento con la manifestazione itinerante del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise sarà a Campobasso il 13 gennaio.