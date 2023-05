«All'Utic come a casa: vi ringrazio di vero cuore»

TERMOLI. Sono testimonianze di buona sanità, una dopo l'altra. Perché se è vero che sulla sanità occorrono tanti sforzi per renderla sempre più al servizio del cittadino, c'è chi nelle difficoltà quotidiane non fa mancare umanità e professionalità. Dopo le pubblicazioni relative a medici oncologici e in Urologia, ora tocca al reparto di Cardiologia e dell'Utic.

A porgere ringraziamenti speciali è stato un paziente che risponde al nome di Alfredo Metere.

«Con la presente, fare un ringraziamento speciale a tutto il personale dei reparti di Cardiologia e Utic dell'ospedale San Timoteo di Termoli e al dottor Roberto Salvatore per la sua scrupolosità nel portarmi con il 118 in ospedale nonostante, all'apparenza, i parametri vitali fossero nella norma. Giovedì notte mi sento poco bene. Mia moglie chiama il 118 che prontamente arriva con medico di turno il dottor Salvatore. Decide di portarmi in ospedale per approfondire con esami del sangue il mio malessere... E menomale! Alle 4 vengo ricoverato in Utic e la mattina successiva mi viene praticata la coronarografia: due angioplastiche! Sono stato nel reparto per 6 giorni. I medici gentili e sempre disponibili a colloquiare con pazienti e parenti; in particolare ringrazio il dr. Colonna che ha eseguito la procedura della coronarografia con estrema professionalità e prontezza!

Le infermiere, gli infermieri, Oss, sempre attenti e pronti ad esaudire ogni richiesta dei pazienti, a supportarli e a sopportarli (ringrazio in particolare la signora Mara per la pazienza e l'attenzione avuta nei miei confronti). Un team davvero unico e impeccabile guidato dal primario Castaldi e dalla caposala Concetta. Vi ringrazio di vero cuore da parte mia ma anche dei miei familiari che, nonostante l'apprensione e la preoccupazione per l'accaduto, hanno trovato sempre risposte esaurienti! Mi sono sentito come "a casa" e dovrebbe essere così in ogni reparto, in ogni ospedale del mondo.

Mi auguro che davvero questo nosocomio non chiuda perché sarebbe un vero peccato per la città di Termoli ma soprattutto una disdetta per tutti coloro che ne usufruiscono, termolesi e non. Queste persone si dedicano ai loro pazienti con amore e premura e in tanti casi salvano vite umane.

Grazie, grazie, grazie».