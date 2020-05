TERMOLI. Com'era normale che fosse, stamani controlli accurati della Guardia costiera sulla motonave Isola di Capraia, della compagnia di navigazione Tirrenia, che collega il porto di Termoli alle Isole Tremiti.

Controlli accurati, di natura tecnica e documentale dopo l'incidente di ieri mattina durante le manovre di attracco all'isola di San Domino, che ricordiamo, nonostante il pressing del sindaco dell'arcipelago garganico Antonio Fentini e di Assonautica, è ancora privo di uno scalo marittimo degno di questo nome.

Un guasto meccanico ha provocato il mancato inserimento della retromarcia e la collisione con le scogliere.

Un paio di ore di ritardo si è accumulato sulla banchina, mentre si effettuava l'ispezione, coi dovuti riscontri documentali, per poi salpare alle 11. A dirci come è andata oggi nella ripartenza verso le Tremiti, baciate nel 2020 per la prima volta anche dalla Bandiera blu, la nostra amica e inviata speciale Lucia Urbano, ormai tremitese d'adozione.