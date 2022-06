Missione compiuta, Giorgia e famiglia hanno trovato casa: «Diventeremo termolesi»

TERMOLI. La storia di Giorgia e del suo compagno, che hanno scelto Termoli per la loro vita futura, pur provenendo da un posto meraviglioso come il Salento, ma alla ricerca di una casa dove abitare senza il patema di traslochi stagionali e il relativo stress, ha interessato davvero i nostri lettori.

Non solo, al di là delle esternazioni che ne sono scaturite, c’è stato modo anche di aiutarli concretamente, come abbiamo già riferito in un successivo articolo, nell’intervento del cittadino-amministratore Vincenzo Sabella.

Ebbene, il contatto tra Giorgia e Monica è andato a buon fine.

L’appuntamento era fissato per giovedì e ci siamo premurati di saperne di più, contando sulla cortesia e la disponibilità delle dirette interessate.

A dirci come è andata è stata Giorgia: «Con stupore possiamo dire che c'è gente che ancora si fida del prossimo. E devo ringraziare voi di Termolionline che abbiamo risolto il problema in men che non si dica. Spero che la mia storia sia da ispirazione a tanta altra gente che ha case chiuse e impolverate. Termoli sempre nel cuore. Ed un enorme grazie a Monica e suo marito Antonio. Dunque ci vediamo presto al comune per diventare a tutti gli effetti termolesi».