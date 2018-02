ISERNIA. Operazione antidroga dei Carabinieri, una persona arrestata e due denunciate. Sotto sequestro duecento grammi di hashish e proventi dell’attività di spaccio.

Ennesima operazione antidroga dei Carabinieri in provincia di Isernia.

Questa volta ad operare sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, che hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 25enne, originario della provincia di Latina, fermato a bordo di un furgone nei pressi del centro di Isernia. Il giovane stava per cedere circa duecento grammi di hashish, suddivisi in due panetti, ad un 30enne del luogo. Alla guida del furgone, vi era un’altra persona, 40enne anch’egli originario della provincia di Latina. Tutte è tre i soggetti sono stati fermati ed accompagnati in caserma, dove nei confronti del 25enne è scattato l’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti ed il trasferimento presso la casa circondariale di Isernia, mentre per gli altri due, il conducente del veicolo e l’acquirente, è scattata una denuncia a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria.

Sia gli stupefacenti che circa seicento euro in contanti, provento dell’attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro.