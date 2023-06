Cinque cuccioli cercano una casa e tanto affetto

TERMOLI. Si trovano in campagna, a Termoli, ma chi se ne occupa non può più farlo. Per questo, parte un “accorato appello perché è un’opera di bene”. Sono 5 cuccioli, di una nidiata di 8, tre sono stati già adottati, di una trovatella che li ha dati alla luce da poco. «Cuccioli che hanno bisogno di una casa, altrimenti faranno una brutta fine, sono 3 maschi e 2 femmine, nati il 30 aprile, con un bisogno urgente di qualcuno disposto ad amarli. Sono disponibile a portarli e a seguirli per quanto riguarda sterilizzazioni ecc. ecc. L’importante è che trovino qualcuno che gli voglia bene». Chiunque fosse interessato può chiamare il 328.3239318.

Galleria fotografica