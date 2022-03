“Pillole” sulla sicurezza in casa: il fuoco

Termoli Analizzeremo, con la massima sintesi possibile, appunto in “pillole", quali sono, come intervenire e come evitare i principali pericoli che possono presentarsi in casa nostra.

In questa “pillola” parleremo di FUOCO:

Il fuoco è molto pericoloso - Nelle nostre case sono presenti elementi capaci di generare fuoco, calore e scintille: ad esempio i fornelli della cucina, l'impianto di riscaldamento, l’impianto elettrico. Inoltre, Le diverse cause d’incendio sono quasi sempre dovute a scarsa attenzione ed al mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza.

Come spegnere un principio d’incendio e cosa puoi fare per essere utile:

Se ne avete in casa o garage, usate gli estintori, leggendo le istruzioni riportate sugli stessi (imparate ad usarli prima che succeda l’incidente!!!).

In alternativa usate coperte di lana (non quelle acriliche che si infiammano!!) e/o acqua (staccare prima il circuito elettrico dall’interruttore principale o dal contatore)

Se non riuscite a spegnere le fiamme in breve tempo Non insistete!!

Chiudete la porta della stanza dove si è sviluppato l’incendio.

Staccate il circuito elettrico principale e chiudete il rubinetto contatore del gas (valvola principale).

Uscite all’esterno e aprite le finestre del vano scale. Non dimenticatevi le chiavi di casa.

Telefonate al 115 dei Vigili del Fuoco, in caso non siate in grado di comunicare in italiano, fatevi notare richiamando l’attenzione su ciò che accade in modo che siano chiamati al più presto i soccorsi.

Segnalate se nell’appartamento vi sono bombole o sostanze pericolose.

Avvisate gli altri inquilini per una eventuale evacuazione dello stabile.

Non usate gli ascensori.

Allontanatevi ma rimanete a disposizione all’arrivo delle squadre di soccorso.

Consigli utili

Attenzione: quando lavorate accanto a fornelli o altre apparecchiature a fiamma libera, non indossate indumenti sintetici e non tenete sciolti i capelli lunghi: potrebbero facilmente incendiarsi.

Fate attenzione a non addormentarvi con una sigaretta accesa: fumare a letto può risultar letale.

Non avvicinate bombolette spray a fiamme libere o ad altri inneschi che potrebbero incendiare la sostanza spruzzata e fare scoppiare la bomboletta.

Durante l’allestimento di alberi di Natale e presepi fate attenzione alla loro collocazione, alla buona qualità dei materiali elettrici usati per l’illuminazione, alla loro efficienza, ma soprattutto non avvicinatevi con scintille o fiamme libere poiché i materiali da cui sono composti sono facilmente combustibili (anche se alberi veri!).

Collocate una idonea protezione intorno alle fiamme vive (caminetti, candele accese).

Non tenete candele accese senza sorvegliarle: creano situazioni di rischio imprevedibili!

Non utilizzate alcool per ravvivare il fuoco del caminetto o del barbecue (vi può addirittura esplodere in mano il contenitore di plastica che contiene l’alcool!!).

L’impianto elettrico in uso deve essere realizzato a regola d’arte da un tecnico specializzato, in grado di certificarne l’idoneità.

Non alimentate più apparecchi con una sola presa elettrica perché può provocare un forte riscaldamento con pericolo d’incendio. Nell'estrarre la spina dalla presa non si deve mai tirare il cavo; si potrebbe danneggiare il cavo stesso o la presa, con conseguente pericolo di provocare un corto circuito.

Consigli utili in presenza di bambini

Ogni anno centinaia di bambini in Italia subiscono ustioni che possono essere invalidanti o mortali: il 70% ha meno di 5 anni. Per evitare le cause più frequenti di ustioni basta osservare delle piccole regole!

In presenza di bambini non lasciate a portata di mano fiammiferi o accendini; spesso i loro indumenti o i loro giocattoli (come i peluche) sono di materiali facilmente infiammabile.

Attenzione quando scaldate biberon o altro cibo nel forno a microonde: il contenitore non ci fa apprezzare la reale temperatura raggiunta dal latte o dalla pappa.

Impedite ai bambini di avvicinarsi al ferro da stiro caldo.

Il forno meno pericoloso è quello alto e incassato.

La temperatura dell’acqua dello scaldabagno/scaldacqua non deve superare i 50° centigradi.

Non tenete in braccio il bambino mentre cucinate, maneggiate sostanze calde o bevete liquidi bollenti (thè, caffè, cioccolato ecc.).

Spostate i contenitori con alimenti caldi al centro del tavolo per renderli non raggiungibili dai piccoli.

Non usate pentole a manico lungo e giratele sempre col manico verso l’interno.

Attrezzate i fornelli della cucina con la barriera di protezione oppure utilizzate i fuochi più interni.

Come intervenire In caso di ustioni:

Non rimuovete gli abiti e mettete la parte ustionata sotto l’acqua fredda per almeno 10 minuti.

Proteggete con garza sterile o un panno pulito la parte colpita.

Non rompete le vesciche e non applicate pomate non specifiche o altre sostanze (come l’olio!).

Se l’ustione è estesa recatevi immediatamente al Pronto Soccorso oppure chiamate il 118.

Per contatti, richieste di trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (Anvvf Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).

Collaborazione di Canio Telesca.

Precedenti puntate:

Mascherine;

Caduta nei pozzi;

Monossido di carbonio;

Allarme gas;

Sostanze tossiche e velenose;

Acqua.