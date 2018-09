Zuffa tra cani in via Tremiti, interviene la Polizia Municipale

TERMOLI. Una zuffa tra due cani ha causato non poco spavento nella zona di via Tremiti: un Pitbull scappato di casa, vagando per la suddetta via (chiariamo a scanso di equivoci che l'animale è del tutto documentato e microchippato), si è imbattuto in esemplare di border collie, anch'esso di sesso maschile, ed in un batter d'occhio tra i due animali è scoppiata la zuffa. Il border collie, accompagnato dalla sua proprietaria, accortosi che la lotta contro il Pitbull era impari, si è dato alla fuga.

Molto impaurito, il Pitbull, di indole territoriale, ha cercato di rincorrerlo ma, fortunatamente per il border collie, senza raggiungerlo. Lo stesso Pitbull, calmatosi, è stato fermato tranquillamente da un passante il quale non ha avuto difficoltà nel prenderlo. I testimoni della scena ed i proprietari ci hanno detto che il loro cane è di natura molto docile non ha mai attaccato nessuno, e noi non abbiamo motivi per dubitarne

Tuttavia, durante la zuffa tra i due animali, la proprietaria, probabilmente nel tentativo di staccare o di difendere la sua bestiola, ha subito un grande spavento.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale per raccogliere i dati e le testimonianze. Lieto fine anche per il border collie che, dopo essersi dato alla fuga per lo spavento, è stato ritrovato.