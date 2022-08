Mohet Sorsi e Bocconi per un aperitivo gourmet con qualcosa in più

TERMOLI. Una nuova realtà termolese, un nuovo locale, molto bello e accogliente, dove mangiare bene e bere meglio.

Mohet Sorsi&Bocconi di Gianni e Tatiana, con sede in pieno centro, in via Fratelli Brigida 95, rappresenta la soluzione ottimale per quanti vogliono assaggiare preparazioni gastronomiche ricercate che si rifanno alla cucina tipica veneta con rivisitazioni ed influenze molisane e siciliane, anche con inusuali accostamenti di sapori e consistenze, sempre diversi, così da far fare agli avventori un "viaggio" gastronomico unico nel suo genere.

