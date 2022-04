“Pillole” sulla sicurezza in casa: l'elettricità

Analizzeremo, con la massima sintesi possibile, appunto in “pillole", quali sono, come intervenire e come evitare i principali pericoli che possono presentarsi in casa nostra.

In questa “pillola” parleremo di Elettricità:

Con il nostro moderno utilizzo dell’elettricità, si possono verificare diversi potenziali pericoli in qualsiasi ambiente domestico. Fortunatamente, questi rischi possono essere eliminati o ridotti rimanendo consapevoli e adottando misure per eliminarli.

Il rischio maggiore per l'uomo, nel caso di contatto con correnti elettriche, è quello della folgorazione.

La scossa, come viene comunemente definita la folgorazione, è causata da una corrente elettrica che attraversa il corpo umano producendo una sensazione di dolore e che può, in alcuni casi, portare alla morte.

La folgorazione, in ambienti domestici, può avvenire, generalmente, o per contatto diretto con elementi normalmente in tensione, come prese di corrente o cavi elettrici scoperti, o per contatto con apparecchiature elettriche, come frigoriferi o lavastoviglie, non più correttamente isolate.

Per ridurre al minimo, quindi, il rischio di folgorazione è necessario utilizzare sempre apparecchi elettrici sicuri e certificati ed è opportuno attenersi ad alcune semplici regole di comportamento.

Gli apparecchi elettrici che possono essere considerati sicuri sono marchiati con dei simboli che ne certificano le caratteristiche di sicurezza.

Il marchio IMQ (Istituto del Marchio di Qualità) deve essere presente su tutti i componenti di un'apparecchiatura elettrica e ne attesta la conformità alle norme CEI ed EN.

L’impianto elettrico domestico deve essere obbligatoriamente munito di interruttore differenziale, comunemente detto salvavita, che interviene ogniqualvolta si verificano dispersioni elettriche nell'impianto che potrebbero dar luogo a fenomeni di folgorazione.

Ricordare che l’utilizzo troppo confidenziale dell’elettricità è causa di molti incidenti.

Come intervenire In caso di folgorazione:

1. Se la persona è a contatto con la corrente toccarla solo dopo aver staccato l’interruttore generale o la spina dell’elettrodomestico.

2. Se non sapete dove è l’interruttore generale cercate di allontanare l’infortunato dalla fonte di elettricità usando un mezzo isolante come legno asciutto o plastica (ad. Es. scopa, sedia).

3. Chiamate i soccorsi sanitari al 118.

4. Se l’infortunato è incosciente e privo di battito cardiaco, se ne siete capaci, applicate le manovre di rianimazione.

Consigli utili

Non sovraccaricare le prese multiple.

Queste sono utili per collegare più elettrodomestici alla stessa presa dell’impianto, ma rispettate i limiti di assorbimento riportati sulla stessa (1000-1500 watt) (esempio non collegate contemporaneamente al multiplo ferro da stiro e stufetta, si supererebbe il limite sopportato).

Sostituire cavi elettrici deteriorati o spellati, non fate riparazioni posticce.

Non utilizzate l’asciugacapelli, radio, stufe elettriche nella doccia, vasca da bagno o comunque in presenza di acqua o in ambienti umidi.

Non utilizzare gli elettrodomestici con le mani bagnate.

Non eseguire lavori di manutenzione o pulizia su elettrodomestici con la spina inserita nella presa.

Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente tirando il cavo; si potrebbe danneggiare il cavo stesso o la presa, con conseguente pericolo di provocare un corto circuito.

Non nascondere cavi elettrici volanti negli armadi.

Non intervenire sull’impianto elettrico (anche per la sostituzione di una lampadina) senza aver interrotto l’erogazione dell’energia elettrica dal quadro principale.

Per contatti, richieste di trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (Anvvf Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale). Collaborazione di Canio Telesca.

Precedenti puntate:

Mascherine;

Caduta nei pozzi;

Monossido di carbonio;

Allarme gas;

Sostanze tossiche e velenose;

Acqua;

Fuoco,

Estintori.