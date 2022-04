“Pillole” sulla sicurezza in casa: infortuni domestici

Termoli Analizzeremo, con la massima sintesi possibile, appunto in "pillole", quali sono, come intervenire e come evitare i principali pericoli che possono presentarsi in casa nostra.

TERMOLI. Con l’arrivo dell’epidemia da Coronavirus è aumentato il tempo trascorso in casa, dove possono verificarsi, come abbiamo già visto, incidenti correlati alle varie attività quotidiane provocati da una vasta tipologia di cause legate alle cadute e all’utilizzo quotidiano di fuoco, elettricità, gas e sostanze chimiche.

La prima causa degli incidenti domestici va ricercata nella diffusa convinzione che la casa, in particolare quella propria, sia un posto sicuro. Poiché la casa è un luogo privato, ognuno può arredarla e organizzarla senza un confronto con esperti della sicurezza, come avviene per i luoghi pubblici, sottovalutando i rischi.

Estremamente importante è stimolare la percezione della popolazione rispetto ai rischi e alla frequenza degli incidenti domestici, utilizzando al meglio tutte le tipologie di flussi informativi.

Bisogna promuovere la sicurezza con particolare attenzione per i neogenitori e le categorie a maggior rischio: bambini, donne e anziani.

L’Istituto nazionale di Statistica (Istat) nell’ambito della “Indagini multiscopo sulle famiglie italiane – Aspetti della vita quotidiana” definisce l’infortunio domestico come un evento dannoso accidentale (indipendente dalla volontà umana) che si verifica in un’abitazione, intesa come l’insieme dell’appartamento e di eventuali estensioni esterne (balconi, giardino, garage, cantina, scala, etc.) e che comporta la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute di una persona, a causa di lesioni di vario tipo.

Le statistiche Istat del 2019 confermano un numero di incidenti domestici in crescita in Italia, dove se ne verificano ogni anno più di 3 milioni, che interessano oltre 3,5 milioni di persone.

Fra le categorie più a rischio troviamo le donne, seguite in minor percentuale da anziani e bambini, soprattutto di età inferiore ai 5 anni.

In Italia le casalinghe sono circa 8 milioni di donne e 700.000, circa il 9% del totale, risultano coinvolte ogni anno in incidenti domestici di diversa entità.

La classifica dei luoghi più a rischio vede al primo posto la cucina, dove avviene oltre il 60% degli incidenti.

A seguire troviamo la camera da letto con circa il 10%, il soggiorno con l’8,5%, le scale con il 7,5% e il bagno con oltre il 9% per le cadute sulle superfici scivolose (vasca, doccia e pavimento).

La tipologia di danno fisico più diffusa è la frattura, che coinvolge addirittura il 36% delle persone infortunate. In seconda posizione sono le ustioni, circa il 20%, conseguenza di un uso poco attento di pentole, ferro da stiro, fornelli, acqua e olio bollente. Le ferite da taglio, provocate da coltelli o altri oggetti taglienti di uso comune in casa, sono circa 90.000, per una percentuale pari al 13%. Le cadute sono la causa dei due terzi di tutte le morti degli ultrasettantenni. L’incidenza delle cadute delle donne è di circa il 75% del totale.

Gli incidenti più frequenti che succedono ai bambini tra le pareti domestiche sono i seguenti:

cadute, tagli, schiacciamenti, ustioni, soffocamento, annegamento, avvelenamento.

Le cadute (ne parleremo nella prossima “pillola”) rappresentano una causa importante degli incidenti domestici ed alcuni locali (es. bagno) sono più a rischio di altri. Superfici, mobili ed altri elementi di arredo possono costituire elementi di pericolo, soprattutto per bambini ed anziani.

Auguri di Buona Pasqua a tutti.

Per contatti, richieste di trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (Anvvf - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale). Collaborazione di Canio Telesca.

Precedenti puntate:

Mascherine;

Caduta nei pozzi;

Monossido di carbonio;

Allarme gas;

Sostanze tossiche e velenose;

Acqua;

Fuoco,

Estintori.

Elettricità.