“Pillole” su Sicurezza e Prevenzione sul lavoro: le campagne di sensibilizzazione

In questa “pillola” parleremo di “Ricorrenze e sicurezza-prevenzione sul lavoro”:

Si è celebrata giovedì 28 aprile la Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro.

La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro è stata istituita dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) nel 2003 per promuovere, sensibilizzare cittadini e istituzioni alle questioni della salute, sicurezza sul lavoro ed a diffondere la cultura della sicurezza e del lavoro dignitoso, richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Si tratta di una campagna di sensibilizzazione rivolta all’opinione pubblica internazionale sulle tendenze emergenti nel settore della sicurezza e della salute del lavoro e sull’entità delle lesioni, malattie e infortuni mortali in tutto il mondo. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) promuove la creazione di una cultura globale di prevenzione nell’ambito della sicurezza e della salute con la partecipazione di tutte le parti interessate.

Il tema scelto quest’anno per la campagna Safe Day (giorno sicuro) è “Insieme per costruire una cultura di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro” che intende puntare i riflettori sui nuovi sviluppi in tema di salute e di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al numero tuttora elevato (ogni anno, nel mondo, due milioni di persone muoiono, per malattie professionali e incidenti) degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e delle morti bianche, nell’intento di sviluppare consapevolezza.

Incidenti sul lavoro, fonte Inail: “Nei primi tre mesi del 2022 saliti del 50% (rispetto al 2021), boom nei trasporti e magazzinaggio. 189 quelli mortali: quattro in più”

La cronaca di questi ultimi giorni ha riportato, purtroppo, tante notizie riferite ad incidenti e morti sul lavoro.

"La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto, una necessità, assicurarla un dovere inderogabile". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella venerdì 29 a Udine, dove ha incontrato i familiari di Lorenzo Perelli, lo studente morto durante uno stage di lavoro. "Questa esigenza fondamentale sarà al centro della cerimonia di dopodomani, Primo Maggio, al Quirinale.

Ma quest'anno anticipiamo qui la celebrazione della Giornata del Lavoro, in omaggio a Lorenzo e a tutti coloro che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro, affinché si manifesti con piena chiarezza che non si tratta di una ricorrenza rituale o astratta ma di un'occasione di richiamo e riflessione alle condizioni del diritto costituzionale al lavoro", ha detto il presidente della Repubblica. "Il valore del lavoro, per voi giovani, e per chiunque, non può essere associato al rischio, alla dimensione della morte. La sicurezza sul lavoro si trova alle fondamenta della sicurezza sociale, cioè del valore fondante di una società contemporanea". "E' una ferita profonda che interroga l'intera comunità, a cominciare da quella scolastica di cui era parte, dai ragazzi e gli insegnanti del suo corso di formazione professionale”. "La natura del suo percorso formativo lo aveva portato in azienda. Ma è accaduto ciò che non può accadere, ciò che non deve accadere. La morte di un ragazzo, di un giovane uomo, con il dolore lancinante e incancellabile che l'accompagna è qui a interrogarci affinché non si debbano più piangere morti assurde sul lavoro".

Ho voluto riportare fedelmente quanto detto dal nostro Presidente perché sintetizza uno degli argomenti della ricorrenza del “Primo Maggio, Festa dei Lavoratori”.

L’argomento della “salute e sicurezza sul lavoro” coinvolge, tante leggi, decreti, circolari, regolamenti ed è molto ampio ed articolato. Ne torneremo a parlare prossimamente toccando temi legati a settori specifici, cercando di essere, come sempre, chiari e sintetici.

Aldo Ciccone (Anvvf Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale)

