"Pillole" sulla prevenzione: sicurezza nelle scuole

TERMOLI. Terzo contributo della nuova stagione per la rubrica che tratta di temi inerenti alla sicurezza, nata lo scorso anno, apprezzata dai lettori, per la competenza di chi l'ha promossa, l'ex capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, Aldo Ciccone.

“Pillole” su Sicurezza e Prevenzione ha ora una cadenza quindicinale.

Tratteremo, con la massima sintesi e semplicità possibile, argomenti e curiosità, legati alla nostra ed altrui sicurezza, alla prevenzione, alla conoscenza tecnica e delle normative. Al termine dell’articolo troverete i link delle puntate precedenti.

In questa “pillola” parleremo di “Sicurezza nelle Scuole”:

Il 22 novembre di ogni anno ricorre la “Giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole”, istituita con la Legge 107/2015, in memoria del tragico incidente avvenuto nel 2008 al liceo “Darwin” di Rivoli in cui perse la vita lo studente Vito Scafidi. Tutte le scuole sono invitate ad organizzare attività̀, incontri, occasioni di confronto e di sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi, allo scopo di favorire la diffusione della cultura della sicurezza degli edifici scolastici e garantire una corretta informazione a tutti gli studenti (nota MIUR - “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”).

Sono da poco passati vent’anni dalla tragedia di San Giuliano dove la scuola crollò a seguito di una scossa di terremoto. Morirono sotto le macerie ventisette bambini ed una maestra.

San Giuliano di Puglia non era un comune a rischio sismico ma quella tragedia segnò la svolta nelle classificazioni sismiche in tutta Italia. La normativa antisismica era rimasta ferma, per quanto riguarda la classificazione delle zone sismiche al 1984, e, in relazione alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, al 1996. Nel 2003 è stata emessa, da parte del Dipartimento della Protezione civile, un’ordinanza per la sicurezza delle costruzioni in zona sismica che ha messo in luce la necessità di un radicale aggiornamento del quadro normativo italiano avvenuto poi nel 2005, con un successivo decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è stato approvato il testo unico sulle norme tecniche delle costruzioni.

Oggi le scuole sono diventate più sicure?

Il XX Rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente dimostra, ancora oggi, che meno di un edificio scolastico su due dispone del certificato di agibilità (42,1%) e di collaudo statico (47,6%).

Inoltre risulta che ricade in area sismica 1(elevato rischio sismico) e 2 (rischio medio-elevato) il 43% delle scuole, di cui solo poco più del 30% è costruito con la tecnica antisismica; più dell’87% degli edifici è sotto la classe energetica C. Non è stato ancora bonificato l’amianto in 145 edifici (soprattutto al Nord) di quelli oggetto d’indagine, frequentati ogni giorno da 28.500 studenti. Gli edifici migliorati e adeguati sismicamente sono soltanto il 2%, mentre quelli progettati secondo la normativa antisismica sono 2.740, il 7% del totale. I risultati migliori si riferiscono a Friuli Venezia Giulia (28%), Umbria (23%), Marche (17%), Molise e Toscana (12%), Veneto (10%). Tra le Regioni meno virtuose: Campania (1%), Lazio (2%), Liguria e Lombardia (3%). Rispetto, poi, alle prove di evacuazione, obbligatorie almeno due volte l’anno, nel 2020-2021 sono state effettuate in poco più della metà delle scuole (56%), non sono state effettuate nel 33% o solo alcune classi nell’11%. E quando vengono effettuate riguardano quasi esclusivamente il rischio Incendio (99%), e quello sismico (77%). Quanto accaduto a San Giuliano di Puglia rappresenta ancora oggi un momento di riflessione su cosa è stato fatto e su cosa fare affinché tragedie così grandi non avvengano mai più.

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (Anvvf - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).

