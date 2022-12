Pillole di prevenzione: addobbi, luci e presepe in sicurezza

TERMOLI. Quarto contributo della nuova stagione per la rubrica che tratta di temi inerenti alla sicurezza, nata lo scorso anno, apprezzata dai lettori, per la competenza di chi l'ha promossa, l'ex capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, Aldo Ciccone.

“Pillole” su Sicurezza e Prevenzione ha ora una cadenza quindicinale.

Tratteremo, con la massima sintesi e semplicità possibile, argomenti e curiosità, legati alla nostra ed altrui sicurezza, alla prevenzione, alla conoscenza tecnica e delle normative.

Al termine dell’articolo troverete i link delle puntate precedenti.

In questa “pillola” parleremo di Natale: addobbi, luci e presepe in sicurezza:

Raccomandazioni sull’argomento arrivano da parte dei Vigili del Fuoco dal sito ufficiale: “Un bell’albero addobbato crea atmosfera e trasmette calore, però nasconde anche dei pericoli. È proprio nel periodo natalizio, infatti, che si ha un aumento degli incendi in appartamento, spesso causati proprio dall’albero di natale.

“Un malfunzionamento delle catene luminose, l’eccessiva vicinanza a fonti di calore (camini, candele, etc), la cattiva qualità dei materiali con i quali è realizzato questo simbolo natalizio ed ecco che un giorno di festa si può tramutare in tragedia.”

“Innanzitutto è importante la scelta dell’albero. Se preferite un albero artificiale verificate che sia del tipo autoestinguente. Controllate che sia indicato sulla confezione o nelle istruzioni all’interno (a volte è scritto ignifugo o non infiammabile). Attenzione al piedistallo dove è montato. Controllate che sia di grandezza adeguata. Un albero con un piedistallo troppo piccolo può rovesciarsi facilmente.”

“Qualora preferiate un albero naturale controllate che, all’atto dell’acquisto, non sia già secco. Verificate ad esempio che il colore degli aghi sia verde intenso oppure che gli aghi stessi non si stacchino facilmente. Un albero secco, in presenza di fiamme, si incendia molto velocemente (può bruciare completamente nell’arco di 20-30 secondi).”

“Qualora si scelga un albero naturale vivente è da preferire un abete, piantato, completo di radici, in un vaso adeguato. Anche in questo caso verificatene la stabilità (grandezza del vaso sufficiente e ricordatevi di innaffiarlo periodicamente per evitare che si secchi).”

Come sempre i Vigili del Fuoco hanno una grande attenzione alla sicurezza per i bambini:

“Qualora in casa ci siano dei bambini è opportuno legare l’albero ad un mobile, per renderlo stabile. Posizionate l’albero di Natale lontano da materiale infiammabile quali, ad esempio: tende, mobili imbottiti o tovaglie.

“Se in casa ci sono bambini piccoli state attenti al posizionamento delle decorazioni. Per esempio attaccate le palle, se di vetro, più in alto, in modo che queste non possano venire raggiunte dai bambini. I cocci in vetro di una palla rotta possono creare delle gravi ferite. Inoltre, attenzione agli addobbi troppo piccoli, potrebbero venire ingeriti dai bambini.”

“Evitate di utilizzare candele o lumini accesi. Attenzione ad utilizzare solo catene luminose con il Marchio CE. Meglio se anche con il marchio di sicurezza di un organismo di certificazione volontario tipo IMQ, TÜV, GS. Preferite le catene luminose alimentate da un trasformatore. Non improvvisatevi elettricisti e non sovraccaricate le prese, preferendo le cosiddette ciabatte elettriche”.

“Non lasciate le luci dell’albero o del presepe accese di notte o quando non si è in casa. Utilizzate per l’esterno solo catene luminose specifiche e a bassa tensione (12 o 24 Volts), cioè alimentate da un trasformatore. Controllate che sulla confezione o nel suo interno sia indicato che è possibile l’uso esterno.”

“Leggete sempre tutte le avvertenze dei componenti elettrici che utilizzate. Evitate di nascondere prese, fili e trasformatori dietro carta, regali o peggio ancora tende. Sarebbe opportuno che in ogni casa ci fosse sempre un piccolo estintore.”

“Comunque, in caso di necessità, i Vigili del Fuoco sono disponibili anche durante le festività. Chiamate il numero di Soccorso 115 attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale e troverete sempre un operatore pronto a darvi assistenza".

Ho preferito riportare integralmente i consigli di esperti professionisti quali sono i Vigili del Fuoco.

È doveroso ricordare anche che le catene luminose destinate all’uso esterno devono essere dotate di un determinato grado di protezione (sigla IPX) contro gli agenti atmosferici esterni. Queste possono essere classificate come protette contro la pioggia (IPX3), gli spruzzi (IPX4), i getti d’acqua (IPX5) o stagne all’immersione (IPX7). In generale, per essere certi che la catena sia adatta al vostro scopo, ovvero all’uso esterno, dovete verificare che sulla marcatura NON ci sia la specifica “solo per uso interno”, riportata sulle catene ordinarie, adatte solo ad essere utilizzate all’interno delle abitazioni, e che nella marcatura, sulla confezione o sul foglio d’istruzione vi sia una delle sigle “IPX” di cui sopra.

Anche il presepe e molti addobbi natalizi, a causa dei materiali altamente infiammabili con cui sono realizzati, sono in grado di sviluppare incendi di notevole intensità in tempi brevissimi.

All’interno delle abitazioni, considerata la rapidità di sviluppo di tale incendio, ben poco si può fare se non si ha immediatamente a disposizione un adeguato estintore. L’unica sostanza subito disponibile è l’acqua che può essere utilizzata solo dopo aver staccato l’interruttore elettrico generale dell’appartamento.

È sempre bene (ma solo in condizioni di totale sicurezza per le persone), cercare di circoscrivere le fiamme allontanando dall’incendio tutto ciò che è combustibile (allontanando divani, sedie, pacchi regalo, tavoli apparecchiati, strappando via tende, ghirlande, festoni, ecc.).

In tutti i casi e senza perdere tempo, telefonare al 115 dei Vigili del Fuoco.

Grazie per l’attenzione e BUON NATALE in sicurezza.

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (Anvvf Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale)

