“Pillole" su Sicurezza e Prevenzione: le batterie dei veicoli elettrici

Pietro mi ha inviato una mail dove chiede di trattare la sicurezza dei veicoli elettrici ed in particolare della batteria che li alimenta.

Questa sua curiosità è scaturita dai vari articoli stampa e interventi televisivi circa il drammatico incidente di Mestre dove un autobus elettrico è precipitato da un cavalcavia.

Fra le cause probabili ipotizzate anche l’avaria della batteria.

La sicurezza delle batterie dei veicoli elettrici è un aspetto fondamentale da considerare per la circolazione stradale generale.

I pericoli delle batterie su veicoli elettrici includono:

Incendio e esplosione: Le batterie agli ioni di litio, comunemente utilizzate nei veicoli elettrici, possono essere soggette a incendi e esplosioni in caso di sovraccarico, cortocircuito o danneggiamento. Questo può causare danni al veicolo e rappresentare un pericolo per gli occupanti e per i soccorritori che intervengono in caso di incidente.

Emissioni tossiche: Le batterie agli ioni di litio possono emettere sostanze chimiche tossiche, come acidi e gas tossici, in caso di danni o guasti. Queste emissioni possono rappresentare un rischio per la salute degli occupanti del veicolo o per le persone nelle vicinanze.

Rischio di elettrocuzione: Le batterie ad alta tensione presenti nei veicoli elettrici possono rappresentare un rischio di elettrocuzione in caso di danni o manomissioni.

Smaltimento e riciclo: Le batterie dei veicoli elettrici possono contenere sostanze pericolose, come metalli pesanti, che possono rappresentare un rischio per l'ambiente se non vengono smaltite in modo corretto o riciclate adeguatamente.

Per garantire al massimo la sicurezza delle batterie, i produttori implementano diverse misure preventive:

· Sistemi di gestione della batteria (BMS)che monitora la tensione, la temperatura e lo stato della batteria. Se viene rilevato un problema, il sistema può impedire l'uso della batteria o avvisare il conducente.

· Strutture di protezione: Le batterie sono dotate di involucri resistenti al fuoco per evitare la propagazione delle fiamme in caso di incendio. Inoltre, possono essere installati materiali per assorbire e smorzare eventuali scosse o urti.

· Sistemi di raffreddamento: Le batterie possono essere dotate di sistemi di raffreddamento attivo per mantenere la temperatura operativa ottimale. Ciò aiuta a prevenire il surriscaldamento e minimizzare il rischio di guasti.

· Distribuzione efficiente del calore: Un'adeguata distribuzione del calore all'interno delle batterie può contribuire a ridurre il rischio di surriscaldamento. Questo può essere fatto attraverso la progettazione dei componenti, come i dissipatori di calore.

· Progettazione di strutture resistenti agli impatti: I veicoli elettrici possono essere progettati con gusci di sicurezza dedicati per proteggere le batterie da danni fisici, come collisioni o urti.

· Formazione degli operatori: Un'adeguata formazione dell'operatore e delle forze di soccorso è essenziale per affrontare eventuali situazioni di emergenza legate alle batterie. Questo può includere protocolli di sicurezza da seguire in caso di incendio o danni alle batterie.

· Regolamentazioni e standard di sicurezza: Le autorità regolamentari stabiliscono standard di sicurezza per le batterie dei veicoli elettrici e i produttori devono seguire tali norme per garantire la conformità e la sicurezza del veicolo.

Le note, tratte dal sito internet dei Vigili del Fuoco, ci dicono che l’intervento in emergenza su una vettura elettrica presenta per i soccorritori maggiori complicazioni rispetto a quello su una vettura “normale”.

Non necessariamente invece si tratta di un intervento più pericoloso dal punto di vista dell’incendio e dell’esplosione, dato che su molti modelli non è presente nessun serbatoio di combustibili liquidi o gassosi. Si tratta in ogni caso di interventi che richiedono una accurata formazione preventiva.

È importante tenere presente che, sebbene i casi di incendi delle batterie dei veicoli elettrici siano relativamente rari, è essenziale monitorare attentamente i progressi tecnologici e le pratiche di sicurezza per migliorane costantemente la sicurezza.

Per mitigare i pericoli, i produttori di veicoli elettrici stanno lavorando per sviluppare tecnologie più sicure e per migliorare i sistemi di protezione e monitoraggio delle batterie. Inoltre, sono state introdotte normative di sicurezza specifiche per i veicoli elettrici al fine di garantire che siano dotati di adeguati dispositivi di sicurezza e che vengano seguite procedure corrette per la gestione delle batterie.

Aldo Ciccone (Anvvf: associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).

