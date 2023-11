Pillole di prevenzione: "Sicurezza degli impianti fotovoltaici”

TERMOLI. Terzo appuntamento nella nuova stagione, la terza, con l'interessante rubrica curata da Aldo Ciccone.

Finestra di approfondimento che tratta di temi inerenti alla sicurezza, nata lo scorso anno, apprezzata dai lettori, per la competenza di chi l'ha promossa, appunto l'ex capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, Aldo Ciccone.

In questa “pillola” parleremo di “sicurezza degli impianti fotovoltaici”:

Ringrazio e saluto Giorgio che mi ha chiesto di avere informazioni sulla sicurezza degli impianti fotovoltaici, cosa che faccio molto volentieri.

L'impianto fotovoltaico è un sistema che sfrutta i raggi solari per generare corrente elettrica tramite l'effetto fotovoltaico che si concretizza attraverso l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici. I pannelli fotovoltaici trasformano l'energia solare in energia elettrica, producendo una quantità di energia sufficiente anche a rendere autonomo un edificio, mentre l'energia in eccesso può essere venduta al gestore elettrico, procurando un guadagno utile per ammortizzare i costi del primo investimento.

La sicurezza dei pannelli fotovoltaici è un aspetto molto importante da tenere in considerazione, soprattutto per evitare incidenti o danni alle persone o alle proprietà. Ecco alcuni fattori da considerare per garantire la sicurezza dei pannelli fotovoltaici:

Installazione corretta: I pannelli fotovoltaici devono essere installati da professionisti qualificati, seguendo tutte le linee guida e i regolamenti locali. Questo include assicurarsi che i pannelli siano montati correttamente sul tetto o sulla struttura di supporto, utilizzando ancoraggi adeguati e rispettando le norme di sicurezza durante l'installazione.

Protezione contro i fulmini: I pannelli fotovoltaici possono essere bersagliati dai fulmini durante un temporale. È importante installare un sistema di protezione contro i fulmini per garantire la sicurezza del sistema e prevenire potenziali danni.

Manutenzione regolare: È importantissimo effettuare controlli periodici sui pannelli fotovoltaici per identificare eventuali problemi o danni. Questo può includere la pulizia dei pannelli per rimuovere sporco, polvere o foglie che possono ridurre l'efficienza del sistema e la verifica dei cablaggi e delle connessioni per assicurarsi che siano integri.

Sicurezza elettrica: I pannelli fotovoltaici generano elettricità e quindi è importante prendere precauzioni per evitare scosse elettriche. Ciò include l'installazione di dispositivi di protezione come interruttori di sicurezza, messa a terra adeguata e l'adozione di misure protettive durante la manutenzione o eventuali riparazioni.

Adozione di standard di sicurezza: Esistono norme di sicurezza specifiche per l'installazione e l'uso dei pannelli fotovoltaici. È importante assicurarsi che il sistema di pannelli fotovoltaici sia conforme a queste norme, garantendo così la sicurezza degli operatori e degli utilizzatori finali.

Per gli impianti fotovoltaici vale lo stesso discorso di un qualsiasi impianto elettrico. Si devono, cioè, rispettare delle precise normative per quanto riguarda non solo la sua progettazione e realizzazione, ma anche per la sua manutenzione periodica.

Il 7 febbraio 2012 (con successivo aggiornamento a settembre 2022) il Dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco e il Ministero dell’Interno hanno pubblicato un documento, rivolto al pubblico professionale, relativo alla prevenzione e risoluzione delle problematiche riguardanti il rischio di incendio nella installazione di impianti fotovoltaici.

Nella guida sono elencate le modalità di installazione in sicurezza di un impianto fotovoltaico. Senza entrare nei dettagli, i pannelli dovrebbero essere posizionati in modo da evitare la propagazione di un eventuale (improbabile, ma non impossibile) incendio dal generatore fotovoltaico all’ abitazione, utilizzando delle coperture incombustibili oppure interponendo materiale ignifugo tra l’impianto e il tetto.

Gli impianti fotovoltaici, per fortuna raramente, possono essere interessati da incendi, la prima causa scatenante riguarda gli archi elettrici. Ovverosia, il rischio che si inneschino delle scintille in un impianto in cui i cavi hanno qualche difetto di isolamento o se le viti dei morsetti che li accolgono non sono serrate bene, questi archi elettrici producono delle scintille che possono generare degli incendi.

Un’altra causa di incendio può riguardare il surriscaldamento delle celle dei moduli. Questi ultimi dovrebbero essere tenuti sotto controllo periodicamente usando delle termo camere (dispositivo senza contatto che rileva l'energia all'infrarosso (calore) emessa da un oggetto e la converte in un segnale elettronico che viene successivamente elaborato per produrre una mappa di calore su un display). Se vengono rilevate delle temperature eccessivamente elevate, la cella può diventare un consumatore di energia e la corrente viene concentrata proprio su quella cella. Quest’ultima può surriscaldarsi e arrivare, in casi estremi, a incendiarsi o scoppiare.

Anche l’intervento in sicurezza dei vigili del fuoco su pannelli fotovoltaici richiede una combinazione di formazione adeguata, pianificazione accurata, equipaggiamento di protezione personale adeguato e comunicazione efficace tra gli operatori stessi e gli operatori dell'impianto fotovoltaico coinvolto.

Sul sito www.vigilfuoco.it potete trovare diversi documenti sul fotovoltaico, per chi vuole approfondire.

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (Anvvf - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).

