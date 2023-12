"Natale e Capodanno in sicurezza"

TERMOLI. Quinto appuntamento nella nuova stagione, la terza, con l'interessante rubrica curata da Aldo Ciccone.

Finestra di approfondimento che tratta di temi inerenti alla sicurezza, nata lo scorso anno, apprezzata dai lettori, per la competenza di chi l'ha promossa, appunto l'ex capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, Aldo Ciccone.

In questa “pillola” parleremo di “Natale e Capodanno in sicurezza”:

Natale e Capodanno sono due festività molto sentite in Italia e sono spesso l'occasione per riunirsi con amici e parenti, vediamo come prepararsi ad un viaggio in auto.

Per spostarsi in auto in sicurezza durante le festività natalizie iniziamo dal fare i controlli indispensabili al veicolo, meglio se ad effettuarli è un meccanico qualificato, per evitare brutte sorprese soprattutto mentre si è in viaggio.

Controllare lo stato dell'auto: Verificare che l'auto sia in buone condizioni, controllando gli pneumatici, i freni, gli oli e il livello dei liquidi.

Pianificare il percorso: Assicurarsi di pianificare il percorso in anticipo, tenendo conto delle previsioni del traffico e delle condizioni atmosferiche.

Rispettare i limiti di velocità: Guidare sempre nel rispetto dei limiti di velocità e adattarsi alle condizioni stradali. Prestare particolare attenzione agli eventuali cambiamenti di limite di velocità.

Evitare distrazioni: Mantenere l'attenzione sulla guida e evitare distrazioni come l'utilizzo del telefono cellulare (vietato senza sistema vivavoce) o la ricerca di stazioni radio.

Indossare sempre la cintura di sicurezza: Assicurarsi che tutti i passeggeri indossino correttamente la cintura di sicurezza, compresi quelli seduti sui sedili posteriori.

Evitare l'alcol: Non bere alcool prima di mettersi alla guida o durante. Attenzione anche ad alcuni farmaci che compromettono la capacità di guida.

Fare pause regolari: Programmare delle pause regolari durante il viaggio per evitare l'affaticamento e mantenere la concentrazione sulla guida.

Rispettare le regole stradali: Rispettare tutte le regole stradali, segnali di stop, semafori e segnaletica stradale. Non commettere infrazioni o sorpassi pericolosi.

Mantenere una distanza di sicurezza: Molto importante mantenere sempre una distanza di sicurezza rispetto ai veicoli che precedono, in modo da avere il tempo di reagire in caso di frenata improvvisa.

Farsi notare: Accendere sempre i fari durante il giorno, sia nelle giornate nuvolose che in quelle di bassa visibilità. Utilizzare anche gli indicatori di direzione per segnalare le intenzioni di sorpasso e di cambio di corsia.

Seguendo queste semplici precauzioni, spesso ripetitive ma purtroppo anche sottovalutate, si può ridurre il rischio di incidenti e viaggiare in sicurezza durante le festività natalizie.

Visitate il sito della Polizia di Stato dove si possono trovare consigli sempre utilissimi anche per come proteggersi dai furti in appartamenti, i cui numeri aumentano proprio durante le assenze per le festività.

Per chi resta a casa prestare attenzione agli addobbi e luci per evitare problemi d’incendi, per i particolari vi rimando alla “pillola” dello scorso anno Addobbi e luci di Natale.

Se avete il camino, non lasciare mai il fuoco incustodito e tenete gli oggetti infiammabili a distanza di sicurezza. La canna fumaria va spesso ispezionata e pulita dall’accumulo di fuliggine, che, se tanta, potrebbe incendiarsi e creare problemi di elevato calore lungo il suo percorso e la fuoruscita copiosa di pericolose faville.

Attenzione alle piante perché alcune che richiamano le festività natalizie, come la Stella di Natale, l’agrifoglio, il vischio e il pungitopo, possono creare dei particolari problemi.

Ad esempio, la stella di Natale è tossica a causa del suo lattice, provocando lesioni cutanee con il semplice contatto e disturbi gastroenterici o aritmie in caso di ingestione.

Le bacche del vischio sono altamente velenose, causando diarrea, vomito e altri gravi disturbi. Anche le bacche rosse dell’agrifoglio e del pungitopo possono provocare gastroenteriti, quindi è prudente mantenerle fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici se ne avete.

Una soluzione sicura a tutto ciò è quella di optare per piante finte, contribuendo anche a ridurre gli sprechi e permettendo il riutilizzo delle decorazioni per diversi anni, un gesto positivo per l'ambiente.

La cucina è il cuore della casa durante le feste natalizie. Prestate attenzione a non lasciare mai cibi incustoditi sul fuoco oltre a coltelli e utensili vari che potrebbero essere facilmente accessibili dai bambini.

Festeggiamo in sicurezza l’arrivo del 2024 seguendo i consigli della Polizia di Stato. Anche quest’anno occorre prestare grande attenzione per utilizzare in modo responsabile e consapevole i fuochi d’artificio.

Non dimentichiamo, prima di tutto, di verificare se il nostro Comune ha adottato ordinanze che ne proibiscano o ne limitino l’impiego.

Ricordiamo poi che l’acquisto deve avvenire unicamente presso rivenditori autorizzati, evitando i cosiddetti “botti illegali” in quanto altamente pericolosi sia per chi li utilizza sia per chi si trova nelle zone adiacenti.

Un’ultima raccomandazione attiene all’incolumità e al benessere degli animali domestici: si consiglia di non lasciarli soli, in giardino o in luoghi esposti, poiché i nostri amici - soprattutto quelli a quattro zampe - risultano molto sensibili alle luci e ai forti rumori causati dall’esplosione degli artifici pirotecnici.

Anche per approfondire questo argomento vi rimando alla “pillola” dell’anno scorso che troverete qui Capodanno e botti in sicurezza.

Tanti auguri di Buon Natale e di Buon Anno 2024 a tutti gli affezionati di Termolionline ed alle loro famiglie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (ANVVF Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale)

IN PRECEDENZA

Mascherine;

Caduta nei pozzi;

Monossido di carbonio;

Allarme gas;

Sostanze tossiche e velenose;

Acqua;

Fuoco;

Estintori;

Elettricità;

Infortuni domestici;

Le cadute;

Le campagne di sensibilizzazione;

Sicurezza e prevenzione - parte 1;

Sicurezza e prevenzione - parte 2;

Piani di emergenza ed evacuazione;

I videoterminali;

Gli obblighi del lavoratore;

Le novità 2022 sui luoghi di lavoro;

I giochi per i bambini;

Giochi all'aria aperta;

Sicurezza nelle scuole;

Addobbi e luci di Natale;

Capodanno e botti in sicurezza;

Il caso Legionella;

Lampadine a Led e illuminazione;

Rumore;

Il rischio vibrazioni;

I campi elettromagnetici;

Radiazioni ionizzanti;

Scala Mercalli e Scala Richter;

Microclima;

Primo maggio e sicurezza sul lavoro;

Sicurezza e prevenzione in edilizia;

I numeri dell'alluvione e la solidarietà;

Incendi boschivi.

Comunicazioni in emergenza.

Batterie dei veicoli elettrici.

Impianti fotovoltaici.

La sicurezza dei bambini in auto.