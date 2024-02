Sicurezza e prevenzione: bambini su moto e bici

In questa “pillola” parleremo di “sicurezza dei bambini su moto e biciclette”:

Nel penultimo numero abbiamo visto le accortezze e le regole da seguire per trasportare in sicurezza i bambini negli autoveicoli, ora vedremo come trasportarli su ciclomotori,moto e biciclette.

L’Articolo 170 comma 1bis, del Codice della strada ci dice che : “Sui veicoli di cui al comma 1(motocicli e ciclomotori a due ruote) è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

Come detto, il codice della strada vieta esplicitamente di portare in moto un bambino che abbia un’età inferiore a 5 anni. Se invece l’età è superiore, è possibile il trasporto sui motoveicoli ma con la massima prudenza, perché il ridotto peso di un bambino necessita di grande attenzione per far sì che stia sulla sella in modo stabile e sicuro.

Tenere sempre presente che, comunque, spostarsi con i bambini in moto o scooter è sempre molto pericoloso e i motivi sono veramente tantissimi e svariati, vediamo i più importanti:

• le insidie generali che il viaggio comporta con un passeggero.

• generalmente i bambini sono ancora sprovvisti di quella che chiamiamo ‘coscienza fisica‘, cioè non si rendono ancora conto delle possibili conseguenze di un evento, quale che sia caduta, sbilanciamento, frenata, derapata, colpo di vento, forte accelerazione, ecc.ecc. In altri termini non sono in grado di prevedere una situazione difficile, né di reagire al meglio.

Vediamo alcune attenzioni e misure che possiamo adottare per la loro sicurezza:

Assicurarsi che il bambino sia abbastanza grande da poter sostenere da solo il proprio peso sulla moto o sulla bicicletta. Normalmente, un'età adeguata per iniziare a farli viaggiare su una bicicletta è intorno ai 5-6 anni, mentre per le moto potrebbe essere necessario un'età ancora più avanzata ( comunque oltre i cinque anni).

Pur non essendo per legge obbligatorio in bicicletta ma solo su ciclomotori e moto, utilizzare sempre un casco protettivo omologato per il bambino (omologazione ECE 22.05). Assicurarsi che sia ben adattato alla sua testa e che sia indossato correttamente.

Se si utilizza una moto, assicurarsi che il bambino viaggi in modo sicuro e stabile. Può essere utile utilizzare cinture di sicurezza o corrimano aggiuntivi per mantenerli ancorati al sedile e prevenire cadute accidentali.

Quando si utilizza una bicicletta, assicurarsi che il bambino sia seduto su un seggiolino per bambini appropriato. Questi seggiolini solitamente vengono fissati saldamente al telaio della bicicletta e offrono un supporto protettivo per il bambino. Assicurarsi che il seggiolino sia omologato e installato correttamente secondo le istruzioni del produttore.

Evitare viaggi troppo lunghi o su strade trafficate. È preferibile scegliere percorsi più sicuri e tranquilli, come piste ciclabili o parchi.

Insegnare ai bambini le regole del traffico e l'importanza di restare seduti e mantenere le mani e i piedi al sicuro durante il trasporto su moto o bicicletta.

Assicurarsi che la moto o la bicicletta siano in buone condizioni e che i freni siano funzionanti correttamente.

Infine, è fondamentale che l'adulto alla guida sia sempre attento e responsabile, rispettando le regole del traffico e guidando con cautela pensando sempre che si sta trasportando un bambino.

Ricordate che la sicurezza dei bambini deve sempre venire prima di tutto, quindi è importante considerare queste precauzioni quando si decide di trasportarli su ciclomotori, moto o biciclette.

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (ANVVF Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale)

