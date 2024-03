Pillole sulla prevenzione: la sicurezza degli elettrodomestici

Una lettrice di Termolionline, Antonietta, mi ha inviato una mail dove chiede delle informazioni sulla sicurezza degli elettrodomestici ed in particolare le attenzioni da prestare all’acquisto e durante l’utilizzo nel tempo.

Avevo già in programma di scrivere un articolo a riguardo, perché gli elettrodomestici e gli apparecchi elettronici in genere vengono utilizzati tutti i giorni e consideriamo scontata la loro presenza in casa, però non dobbiamo dimenticarci che si tratta pur sempre di apparecchi che utilizzano energia elettrica, gas, acqua, prodotti chimici e che devono quindi essere conformi alle norme di sicurezza e vanno utilizzati con le dovute cautele.

Al momento dell’acquisto è bene evitare prodotti di marche sconosciute o prodotti a prezzi troppo bassi, bisogna orientarsi solo verso apparecchiature contrassegnate dal marchio CE e, preferibilmente, dal marchio, non obbligatorio aggiuntivo, IMQ (Istituto Marchio di Qualità), a garanzia di maggiore sicurezza. I prodotti certificati forse costeranno un po’ di più, ma valgono più dell’immediato risparmio nell’acquisto.

I principali rischi legati agli elettrodomestici sono:

Shock elettrico: può essere causato da un contatto diretto con i fili elettrici dell'apparecchio, oppure da un contatto indiretto, ad esempio attraverso l'acqua.

può essere causato da un contatto diretto con i fili elettrici dell'apparecchio, oppure da un contatto indiretto, ad esempio attraverso l'acqua. Incendio: può essere causato da un surriscaldamento dell'apparecchio, oppure da una scintilla dovuta a un cortocircuito.

può essere causato da un surriscaldamento dell'apparecchio, oppure da una scintilla dovuta a un cortocircuito. Intossicazione: può essere causata da gas di scarico, oppure da sostanze chimiche contenute all'interno dell'apparecchio.

Per prevenire questi rischi, è importante seguire alcune semplici precauzioni.

Ecco alcuni consigli:

Acquista solo elettrodomestici contrassegnati dal marchio CE. Questo marchio indica che l'apparecchio è conforme ai requisiti di sicurezza europei.

Questo marchio indica che l'apparecchio è conforme ai requisiti di sicurezza europei. Non sovraccaricare mai le prese di corrente. Questo può causare surriscaldamento e incendio.

Questo può causare surriscaldamento e incendio. Non lasciare mai gli elettrodomestici incustoditi quando sono in funzione.

Tenere gli elettrodomestici lontani da bambini e animali domestici.

Non utilizzare elettrodomestici con cavi o spine danneggiati.

Mantenere gli elettrodomestici puliti e in buono stato.

Ecco alcuni consigli specifici per la sicurezza di alcuni elettrodomestici comuni:

Frigoriferi e congelatori: Non posizionare mai questi elettrodomestici in luoghi dove possano essere esposti a calore o umidità eccessivi.

Non posizionare mai questi elettrodomestici in luoghi dove possano essere esposti a calore o umidità eccessivi. Lavatrici e asciugatrici: Non lasciare mai le lavatrici o le asciugatrici incustodite mentre sono in funzione.

Non lasciare mai le lavatrici o le asciugatrici incustodite mentre sono in funzione. Fornelli e forni: Non lasciare mai i fornelli o i forni accesi quando non sono in uso.

Non lasciare mai i fornelli o i forni accesi quando non sono in uso. Televisioni e monitor: Non posizionare mai questi dispositivi in luoghi dove possano essere esposti a liquidi o oggetti appuntiti.

Non posizionare mai questi dispositivi in luoghi dove possano essere esposti a liquidi o oggetti appuntiti. Computer e apparecchiature audiovisive: Non lasciare mai questi dispositivi accesi durante la notte o quando non sono in uso.

Ecco alcuni ulteriori consigli generali e complementari per la sicurezza degli elettrodomestici:

Fate controllare regolarmente l'impianto elettrico da un elettricista qualificato.

Installate un interruttore differenziale per proteggere la casa soprattutto da incidenti per folgorazione.

Insegnate ai bambini a non giocare con gli elettrodomestici.

Con un po' di attenzione e di cura, è possibile rendere la casa un posto più sicuro per tutti.

