Arriva l'estate e i bimbi sognano le giostre: come garantire la sicurezza a tutti

TERMOLI. L'undicesimo appuntamento nella nuova stagione, è anche l'ultimo, che conclude il terzo anno, dell'apprezzata rubrica curata da Aldo Ciccone si lega ancora una volta all'attualità, purtroppo.

In questa “pillola” parleremo di “sicurezza delle giostre”:

Un mese fa esatto un episodio ebbe clamore nazionale, ci riferiamo alla serata di paura del 21 maggio, al luna park, allestito per la festa patronale del Soccorso, a San Severo dove un’attrazione chiamata 'Thrill fall', alta oltre dieci metri, ha subito un cedimento e le persone che vi erano salite per divertirsi sono cadute rovinosamente.

A causare l'incidente, secondo le prime indagini, sarebbe stato il cedimento improvviso di due cavi d'acciaio che ha provocato la caduta di 9 ragazzini, di età varia, immediatamente soccorsi da diverse ambulanze giunte sul posto e poi trasferiti negli ospedali vicini.

La struttura venne posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria per l’accertamento delle cause.

Ora, con l'arrivo dell'estate, anche nella nostra città, ci saranno le giostre, legate alle varie festività.

I Luna Park sono luoghi che attirano molte persone per il gran numero di attrazioni disponibili, ma purtroppo possono essere anche luoghi in cui si verificano incidenti gravi. È importante prestare attenzione alla sicurezza durante il divertimento in queste strutture.

I luna park sono una delle poche attrazioni che attirano sia i grandi che i bambini, ma, sono luoghi con un certo rischio per l’incolumità fisica delle persone. Il tasso di incidenti segnalato nel corso del tempo è molto elevato e questi dati fanno sorgere una seria riflessione in merito.

Le lesioni più comuni all'interno dei Luna Park sono al braccio, al viso e alle gambe, secondo uno studio condotto dal Nationwide Children's Hospital nel 2013. In base a quanto riporta il documento, il 18% delle lesioni è stato causato da un colpo dato a qualcosa durante una corsa sulle giostre.

La sicurezza delle attrazioni costituisce elemento essenziale per chiunque le produca o gestisca. I controlli sulle attrazioni sono effettuati da decenni e regolati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Le attrazioni, inoltre, sono soggette a collaudo annuale, da parte di tecnici abilitati, ed alla verifica delle Commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacolo, organismi prefettizi o comunali ai quali spetta la vigilanza sugli impianti sportivi e le attività di spettacolo.

Il 6 aprile 2022 è stata pubblicata la norma ISO 17842:2-2022 “Safety of amusement rides and amusement devices — Part 2: Operation and use”.

L’ISO (International Organization for Standardization) è una federazione mondiale di organismi nazionali per la preparazione delle norme tecniche internazionali.

La norma tecnica internazionale, che è riconosciuta in oltre 160 paesi, è stata elaborata dal Comitato Tecnico ISO/TC 254, Sicurezza delle attrazioni e dei dispositivi per il divertimento . Questa seconda edizione annulla e sostituisce la prima edizione (ISO 17842-2:2015), che è stata aggiornata.

Il documento specifica i requisiti minimi necessari per garantire la manutenzione, il funzionamento, l’ispezione e il collaudo in sicurezza delle attrazioni (giostre) e delle attrezzature per il divertimento destinati ad essere installati sia ripetutamente, senza degrado o perdita di integrità, sia temporaneamente o permanentemente in aree fieristiche e parchi di divertimento o qualsiasi altro altri luoghi, e si occupa dell’installazione, montaggio e smontaggio, funzionamento, manipolazione, manutenzione, riparazione, modifica e ispezione di attrezzature per l’intrattenimento, ed è rivolto a controllori, operatori, assistenti e organismi di ispezione.

Non dobbiamo rinunciare al luna park e ai suoi divertimenti, ma, è fondamentale seguire le norme di sicurezza, fare attenzione, rispettare le regole comportamentali, seguire le avvertenze date dagli addetti, non slacciare mai le cinture di sicurezza e, soprattutto, se si è genitori, seguire i piccoli sempre fino a quando la giostra non sia ferma.

Buona estate a tutti i lettori di Termolionline.

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (Anvvf - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).

