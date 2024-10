Tornano le pillole di sicurezza e prevenzione: l'impatto dell'intelligenza artificiale

TERMOLI. Tornano le “Pillole” su Sicurezza e Prevenzione dopo la consueta pausa estiva.

Tratteremo, con la massima sintesi e semplicità possibile, argomenti e curiosità, legati alla nostra ed altrui sicurezza, alla prevenzione , alla conoscenza tecnica e delle normative.

Al termine dell’articolo troverete i link delle puntate precedenti.

In questa “pillola” parleremo di “Intelligenza artificiale per la sicurezza sul lavoro e soccorso” Parte prima:

Con la fine dell’estate riprendiamo la rubrica con una serie di puntate dove tratteremo l’utilizzo e le potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata nei campi della sicurezza e del soccorso.

L'intelligenza artificiale (IA) è un campo dell'informatica che si occupa dello sviluppo di algoritmi (elenco d'istruzioni dettagliate, elaborate per svolgere una determinata attività o risolvere un problema specifico) e sistemi in grado di imitare l'intelligenza umana. Utilizzando diverse tecniche, l'IA è in grado di analizzare grandi quantità di dati, riconoscere in essi dei modelli e prendere decisioni autonome.

Questa tecnologia ha applicazioni in diversi settori, incluso quello della sicurezza e salute sul lavoro. Grazie all'IA, infatti, è possibile automatizzare molti processi medianti i quali gestiamo la sicurezza sul lavoro, migliorare la precisione nella valutazione dei rischi e monitorare e prevenire incidenti.

Una delle principali è ridurre il carico di lavoro manuale e migliorare l'efficienza. Inoltre, grazie all'uso di algoritmi avanzati, l'IA può contribuire al miglioramento della precisione nella valutazione dei rischi, identificando i pericoli potenziali in modo più accurato e fornendo raccomandazioni basate su dati oggettivi, riducendo, così, la soggettività delle valutazioni. L'intelligenza artificiale permette il monitoraggio e la prevenzione degli incidenti, grazie alla capacità di analizzare i dati in tempo reale, ridurre il rischio di errori umani e avvisare tempestivamente in caso di situazioni pericolose.

Scopriamo, insieme, quali sono i principali vantaggi nell’utilizzare l’intelligenza artificiale negli ambienti di lavoro:

• La possibilità di automatizzare le attività più pericolose: le intelligenze artificiali possono controllare i robot destinati alla produzione e, inoltre, possono completare quelle attività che per l’essere umano sarebbero troppo pericolose o usuranti.

• La possibilità di controllare le varie attrezzature: le intelligenze artificiali sono molto utili anche nel monitoraggio e nel controllo di tutte le varie attrezzature che quotidianamente vengono usate dai lavoratori. Un eventuale malfunzionamento di queste attrezzature potrebbe causare diversi e molteplici danni e, per questo motivo, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale rappresenta un grande vantaggio.

• La possibilità di monitorare i dipendenti: le intelligenze artificiali, tra le altre funzioni, svolgono anche quella di controllare e monitorare i dipendenti. Questa funzione di controllo sembra essere molto utile nella prevenzione della diffusione delle malattie professionali, così come nella prevenzione di incidenti e di infortuni.

• La possibilità di ridurre gli errori umani: molto spesso, la causa degli infortuni o degli incidenti sul luogo di lavoro sono proprio gli errori umani, i quali sono a loro volta causati dalla stanchezza e dallo stress a cui spesso i lavoratori sono esposti. Le intelligenze artificiali sono molto funzionali anche in questo senso, dal momento che possono rendersi conto della stanchezza dei lavoratori e mandare dei segnali che li avvisino del potenziale pericolo, prima che gli infortuni o gli incidenti si verifichino in maniera effettiva.

(Fine prima parte)

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (ANVVF Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale)

