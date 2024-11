Nuovo focus su “Intelligenza artificiale per la sicurezza sul lavoro e soccorso”

TERMOLI. Prosegue il percorso delle “Pillole” su Sicurezza e Prevenzione sull'intelligenza artificiale, nell'ambito della rubrica ripresa a metà ottobre dopo la consueta pausa estiva, curata da Aldo Ciccone.

Tratteremo, con la massima sintesi e semplicità possibile, argomenti e curiosità, legati alla nostra ed altrui sicurezza, alla prevenzione , alla conoscenza tecnica e delle normative.

Al termine dell’articolo troverete i link delle puntate precedenti.

In questa “pillola” parleremo di “Intelligenza artificiale per la sicurezza sul lavoro e soccorso”. Parte seconda:

Le applicazioni di Intelligenza Artificiale si stanno dimostrando particolarmente idonee ad evitare incidenti durante la movimentazione delle merci così come nelle operazioni di carico e scarico all’interno dei magazzini.

Generalmente viene impiegato un sistema che utilizza fotocamere e sensori per monitorare i movimenti degli operatori individuando possibili rischi per la sicurezza.

In altri casi si sta adottando la presenza di robot autonomi per gestire il sollevamento ed il trasporto della merce all’interno dei magazzini evitando ai lavoratori il rischio.

I robot, attraverso l’intelligenza artificiale, sono in grado di evitare collisioni sia tra di loro che con gli operatori stessi così come possono essere utilizzati per automatizzare attività pericolose e ripetitive.

In alcuni casi si sta sperimentando l’uso di droni autonomi (velivolo pilotato da remoto o da computer) che utilizzano sensori ed algoritmi per gestire la movimentazione dei prodotti nei magazzini e nelle aree di stoccaggio.

I droni possono essere utilizzati anche per controllare costantemente l’ambiente di lavoro per individuare potenziali rischi e violazioni delle norme per la sicurezza come, ad esempio, l’uso non corretto dei dispositivi di sicurezza previsti.

Un ulteriore contributo può venire dall’utilizzo dell’IA nelle attività di manutenzione che possono comportare rischi in quanto talvolta richiedono al lavoratore di uscire dai protocolli di sicurezza standard.

L'intelligenza artificiale, quindi, offre un potente strumento per monitorare e prevenire gli incidenti sul luogo di lavoro. Grazie all'elaborazione di grandi quantità di dati provenienti dai sensori e dai dispositivi indossabili, i sistemi di IA possono identificare modelli e anomalie che potrebbero portare a situazioni di rischio. Inoltre, l'intelligenza artificiale può fornire raccomandazioni personalizzate per migliorare la sicurezza e prevenire incidenti futuri. Questo approccio basato sui dati e l'apprendimento automatico può contribuire in modo significativo a migliorare la sicurezza complessiva.

L’Intelligenza Artificiale può avere un ruolo importante anche nella formazione dei lavoratori alla sicurezza ( o nelle pratiche di soccorso come sta avvenendo per i Vigili del Fuoco) attraverso l’utilizzo di simulatori di realtà virtuale che danno l’opportunità agli operatori di acquisire esperienza pratica in un ambiente simulato e sicuro.

In tal modo l’addestramento assume carattere di maggior realismo ed aiuta ad identificare i rischi e a prendere decisioni rapide in situazioni di emergenza, opportunamente create, senza peraltro mettere in pericolo le persone stesse.

Inoltre, gli algoritmi di apprendimento automatico possono essere utilizzati per monitorare l’apprendimento dei lavoratori e fornire un riscontro personalizzato per migliorare le competenze ed accrescere i livelli di sicurezza.

L’Intelligenza Artificiale è, poi, in grado di offrire assistenza e supporto comunicando con i lavoratori in tempo reale, fornendo risposte a dubbi e domande su specifiche situazioni di sicurezza.

In definitiva un contributo ulteriore ad assumere decisioni corrette in situazioni di emergenza.

(Fine seconda parte)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (Anvvf Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).

